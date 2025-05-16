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10:13, 16 мая 2025Россия

Российские старшеклассники сорвали флаги с дома и поплатились

В Петербурге школьники сорвали флаги с дома и провели несколько часов в полиции
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Санкт-Петербурге шестеро старшеклассников сорвали флаги с дома на Белградской улице и поплатились — школьники провели несколько часов в полиции. Об этом стало известно «Фонтанке».

О выходке несовершеннолетних сотрудникам правоохранительных органов рассказала бдительная россиянка. Женщина пояснила, что учащиеся схватили советский и имперский флаги и сбежали.

Всех хулиганов быстро нашли и доставили в 5-й отдел полиции. Там с подростками провели профилактическую беседу. Украденное у школьников изъяли.

До этого сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина напал на двоих подростков и украл их самокаты. Полицейские организовали проверку, кроме того, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЖЗЛ
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