Российские старшеклассники сорвали флаги с дома и поплатились

В Петербурге школьники сорвали флаги с дома и провели несколько часов в полиции

В Санкт-Петербурге шестеро старшеклассников сорвали флаги с дома на Белградской улице и поплатились — школьники провели несколько часов в полиции. Об этом стало известно «Фонтанке».

О выходке несовершеннолетних сотрудникам правоохранительных органов рассказала бдительная россиянка. Женщина пояснила, что учащиеся схватили советский и имперский флаги и сбежали.

Всех хулиганов быстро нашли и доставили в 5-й отдел полиции. Там с подростками провели профилактическую беседу. Украденное у школьников изъяли.

До этого сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина напал на двоих подростков и украл их самокаты. Полицейские организовали проверку, кроме того, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.