Мужчина напал на подростков и украл их самокаты в российском городе

В Петербурге неизвестный напал на детей и похитил самокаты стоимостью 20 т.р.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина напал на двоих подростков и украл их самокаты. Об этом сообщает издание «78» в Telegram.

Сообщается, что конфликт произошел на аллее Евгения Шварца. По данным издания, мужчина ударил мальчика по руке неизвестным предметом, после этого школьники сбежали, оставив самокаты.

После того, как подростки вернулись на место встречи с агрессивным незнакомцем, они обнаружили, что самокаты пропали. По данным «78», общий ущерб составил 20 тысяч рублей. Также издание отметило, что полиция проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пьяный мужчина сбил полицейского и попытался скрыться. Отмечалось, что сотрудники полиции смогли задержать нарушителя, оказавшегося неоднократно судимым.