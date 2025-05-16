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10:09, 16 мая 2025Силовые структуры

Российский педофил раскрыл себя после обращения в полицию

В Петербурге задержали педофила, насиловавшего подростка в заброшенных зданиях
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали заподозренного в педофилии мужчину, наклонности которого раскрылись в ходе расследования, инициированного его заявлением в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, мужчина заявил в полицию, что на него напал молодой человек, который распылил ему в лицо перцовый баллончик и отобрал смартфон. Когда следователи пришли к 18-летнему подозреваемому, тот рассказал, что мужчина на протяжении многих лет, начиная с подросткового возраста, насиловал его в заброшенных строениях Кронштадта и снимал происходящее на видео.

Молодой человек признался, что напал на педофила, желая раз и навсегда прекратить порочную связь и удалить порочащие его видео со смартфона злоумышленника.

Выслушав историю молодого человека, полицейские задержали первоначального заявителя и возбудили в отношении его уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что на Камчатке полицейские задержали мужчину по подозрении в изнасиловании падчерицы

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