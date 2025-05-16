Российского подростка с длинными волосами избили на остановке

V1.ru: В Волгограде подростка с длинными волосами избили на остановке за курение

В Волгограде подростка с длинными волосами избили на автобусной остановке «Завод Ахтуба» за курение. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Очевидцы рассказали изданию, что сначала пожилая женщина ударила сумкой российского школьника по голове. До этого она делала юноше замечание. Жительнице не понравилось, что старшеклассник закурил возле нее.

Спустя некоторое время к подростку подошел мужчина. Ничего не объясняя, он ударил школьника несколько раз по животу. Когда подошел трамвай, все участники потасовки сели в него и уехали.

Свидетели происшествия предположили, что школьник отделался легким травмами и не станет обращаться к правоохранителям.

До этого сообщалось, что в Токсово Ленинградской области мужчина избил двух подростков из-за громкой езды на мотоколяске по поселку.