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16:24, 16 мая 2025Силовые структуры

Сбившему актрису из фильма «Москва слезам не верит» водителю избрали меру пресечения

В Москве суд отправил под домашний арест сбившего актрису Земляникину водителя
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Москве суд отправил под домашний арест водителя мотоцикла, который насмерть сбил актрису из фильма «Москва слезам не верит» Елену Земляникину. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

За рулем находился 47-летний администратор ресторана, который ранее был судим. По данным издания, мужчина ехал с превышением скорости, а артистка переходила дорогу на красный свет.

Трагедия произошла 16 мая. ДТП попало на видео.

Елена Земляникина играла в спектаклях «Детский мир», «Героини пьес Островского», «Конец бабьего лета». Также она исполнила эпизодическую роль в кинокартине «Москва слезам не верит». Актриса была сводной сестрой телеведущего Александра Стриженова.

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