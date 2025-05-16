Сбившему актрису из фильма «Москва слезам не верит» водителю избрали меру пресечения

В Москве суд отправил под домашний арест водителя мотоцикла, который насмерть сбил актрису из фильма «Москва слезам не верит» Елену Земляникину. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
За рулем находился 47-летний администратор ресторана, который ранее был судим. По данным издания, мужчина ехал с превышением скорости, а артистка переходила дорогу на красный свет.
Трагедия произошла 16 мая. ДТП попало на видео.
Елена Земляникина играла в спектаклях «Детский мир», «Героини пьес Островского», «Конец бабьего лета». Также она исполнила эпизодическую роль в кинокартине «Москва слезам не верит». Актриса была сводной сестрой телеведущего Александра Стриженова.