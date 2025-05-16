Актриса из фильма «Москва слезам не верит» погибла в ДТП

Актриса Елена Земляникина погибла в ДТП в возрасте 66 лет

Актриса Елена Земляникина погибла в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского педагогического университета (МГПУ), где работала артистка.

Земляникиной было 66 лет. Прощание с артисткой состоится в субботу, 17 мая, в храме архангела Михаила и Марии Египетской.

Елена Земляникина играла в спектаклях «Детский мир» (1982), «Героини пьес Островского» (1983), «Конец бабьего лета» (1983) и других. Также актриса отметилась эпизодической ролью в фильме «Москва слезам не верит».

Ранее сообщалось, что актриса сериалов «Следаки» и «Обручальное кольцо» Ольга Моховая умерла на 55-м году жизни. Причины смерти артистки не раскрываются.