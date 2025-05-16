Средний чек по ипотеке в России вырос до рекордных сумм

Средний размер ипотеки в России достиг рекордных 4,4 млн рублей.

Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума — 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ России.

Между тем, максимального значения достиг и срок кредитования — почти 26 лет. По данным регулятора, рост стоимости жилья, несмотря на высокие ставки и ужесточения условий, не останавливает россиян перед оформлением кредитов.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что ставки по ипотеке в стране вряд ли снизятся к 2027 году.

Свой прогноз Сафонов объясняет тем, что замедлить инфляцию до целевых 4 процентов к этому времени маловероятно. В противном случае условия по коммерческой ипотеке не станут доступнее, подчеркнул он.