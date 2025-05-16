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15:32, 16 мая 2025Мир

США захотели обязать мигрантов работать в шахтах и строить ракеты ради гражданства

Daily Mail: США хотят создать шоу, где мигранты будут бороться за гражданство
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Власти США, включая министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, хотят создать реалити-шоу, где мигранты будут бороться за получение гражданства. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.

«Это может показаться шуткой, но эта идея реальна и изложена в 35-страничном программном документе, подготовленном совместно с секретарем министерства внутренней безопасности. (...) Предлагаемый сериал называется "Американец" — в честь поезда, на котором участники будут ездить по стране, соревнуясь в региональных состязаниях», — отмечается в материале издания.

Шоу планируется завершить грандиозным финалом, в ходе которого победитель будет приведен к присяге на ступенях Капитолия. Согласно проекту, участники будут выполнять самые разные и необычные задания, включая работу в шахтах недалеко от Сан-Франциско, сбор ракеты в НАСА и ее отправку в космос.

Ранее Министерство внутренней безопасности США сообщило, что нелегальные мигранты получат по 1000 долларов за самостоятельный выезд из страны. В ведомстве назвали такое решение «исторической возможностью» и «достойным способом покинуть» страну.

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