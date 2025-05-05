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22:45, 5 мая 2025Мир

США пообещали платить деньги нелегалам за самодепортацию

Министерство внутренней безопасности США: Нелегалам заплатят за самодепортацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adrees Latif / Reuters

Нелегальные мигранты в США получат по 1000 долларов за самостоятельный выезд из страны. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

В ведомстве назвали такое решение «исторической возможностью» и «достойным способом покинуть США», который позволит избежать встречи с иммиграционной и таможенной службой США. Для самодепортации необходимо воспользоваться приложением CBP Home App. Сумму выплатят после того, как мигрант подтвердит через приложение свое возвращение на родину.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа намерена в течение первого года пребывания у власти депортировать до одного миллиона мигрантов.

В 2024 году Трамп заявил, что власти США планируют в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. Он добавил, что исключение могут сделать для лиц, незаконно попавших в США в молодом возрасте и уже проживших в стране много лет.

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