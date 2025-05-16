Стало известно о продвижении ВС России в Богатыре

Гагин: ВСУ практически выбиты из Богатыря на юге ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически выбиты с позиций в населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Ян Гагин, передает ТАСС.

«Основные силы противника практически выбиты из населенного пункта», — рассказал эксперт. По его словам, украинские войска оказывают несистемное и очаговое сопротивление.

Гагин добавил, что на южнодонецком участке фронта украинские войска потеряли значительное количество личного состава ранеными и убитыми, а множество украинских солдат сдалось в плен.

Ранее Гагин сообщил, что ВС России заблокировали крупную группировку ВСУ в районе села Старая Николаевка на константиновском направлении. По словам эксперта, украинские войска под Константиновкой лишились возможности пополнения боеприпасов и провизии.