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09:13, 16 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Богатыре

Гагин: ВСУ практически выбиты из Богатыря на юге ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически выбиты с позиций в населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Ян Гагин, передает ТАСС.

«Основные силы противника практически выбиты из населенного пункта», — рассказал эксперт. По его словам, украинские войска оказывают несистемное и очаговое сопротивление.

Гагин добавил, что на южнодонецком участке фронта украинские войска потеряли значительное количество личного состава ранеными и убитыми, а множество украинских солдат сдалось в плен.

Ранее Гагин сообщил, что ВС России заблокировали крупную группировку ВСУ в районе села Старая Николаевка на константиновском направлении. По словам эксперта, украинские войска под Константиновкой лишились возможности пополнения боеприпасов и провизии.

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