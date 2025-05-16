Пленный Бобров: В ВСУ обманывают наемников с выплатами, они не хотят воевать

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) иностранных наемников обманывают с выплатами, из-за этого они не хотят участвовать в боевых действиях. Об этом заявил пленный из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей, передает РИА Новости.

«Служат в этом батальоне американцы, из Европы и колумбийцы в том же числе. За колумбийцев говорят, что хорошие воины, но на самом деле нет, это не так… любым способом они хотят уйти, поняли, что не такая война, сбежать оттуда, как-нибудь отбыть контракт», — сообщил украинский военный.

По словам пленного бойца ВСУ, осенью 2024 года он занимался перевозкой в санитарную часть восемь раненых наемников их Колумбии. Один из них поделился с ним сведениями, что Украина обещала им выплатить одну сумму за участие в боевых дейсвиях, а в итоге они получают другую.

Ранее сообщалось, что часть британских наемников, сражающихся в рядах ВСУ, не прошла базовую подготовку, предусмотренную для украинских военных.