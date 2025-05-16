Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:01, 16 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об обмане с выплатами иностранным наемникам на Украине

Пленный Бобров: В ВСУ обманывают наемников с выплатами, они не хотят воевать
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) иностранных наемников обманывают с выплатами, из-за этого они не хотят участвовать в боевых действиях. Об этом заявил пленный из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей, передает РИА Новости.

«Служат в этом батальоне американцы, из Европы и колумбийцы в том же числе. За колумбийцев говорят, что хорошие воины, но на самом деле нет, это не так… любым способом они хотят уйти, поняли, что не такая война, сбежать оттуда, как-нибудь отбыть контракт», — сообщил украинский военный.

По словам пленного бойца ВСУ, осенью 2024 года он занимался перевозкой в санитарную часть восемь раненых наемников их Колумбии. Один из них поделился с ним сведениями, что Украина обещала им выплатить одну сумму за участие в боевых дейсвиях, а в итоге они получают другую.

Ранее сообщалось, что часть британских наемников, сражающихся в рядах ВСУ, не прошла базовую подготовку, предусмотренную для украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Ученые восстановили внешность Моцарта по черепу

    Парень узнал о романтичной привычке партнерши и нашел ее мерзкой

    Россиянку зарезали в гостях и подожгли дом

    Марочко сообщил о потерях ВСУ после освобождения Торского

    Организаторов нелегальных гонок с погибшей школьницей отправили под арест

    Перспективы возвращения западных брендов в Россию оценили

    В Германии узнали о панике в офисе Зеленского из-зе переговоров

    В МИД России назвали риск 30-дневного перемирия

    Появились кадры из атакованного ВСУ Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости