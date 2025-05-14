Express: Часть британских наемников ВСУ не прошла базовую военную подготовку

Часть британских наемников, сражающихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), не прошла базовую подготовку, предусмотренную для украинских военных. Об этом в разговоре с изданием Express заявил командир 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия» Роман Мирный.

«Некоторые британцы, приехавшие воевать, не прошли базовую подготовку», — рассказал он.

При этом украинский военнослужащий отметил, что среди приехавших из Великобритании наемников есть и те, кто имеет хорошую подготовку. В частности, он рассказал об одном британце, который служит в его подразделении и подает пример остальным.

Ранее стало известно, что британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, вступивший в ряды ВСУ, до отправки на Украину ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга и совершал поджоги. В частности он рассказывал, как избил бездомного и украл его шляпу, в которую тот собирал деньги.