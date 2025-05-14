Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 14 мая 2025Бывший СССР

Часть британских наемников ВСУ не смогла пройти базовую военную подготовку

Express: Часть британских наемников ВСУ не прошла базовую военную подготовку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Часть британских наемников, сражающихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), не прошла базовую подготовку, предусмотренную для украинских военных. Об этом в разговоре с изданием Express заявил командир 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия» Роман Мирный.

«Некоторые британцы, приехавшие воевать, не прошли базовую подготовку», — рассказал он.

При этом украинский военнослужащий отметил, что среди приехавших из Великобритании наемников есть и те, кто имеет хорошую подготовку. В частности, он рассказал об одном британце, который служит в его подразделении и подает пример остальным.

Ранее стало известно, что британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, вступивший в ряды ВСУ, до отправки на Украину ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга и совершал поджоги. В частности он рассказывал, как избил бездомного и украл его шляпу, в которую тот собирал деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

    Жителя Подольска задержали за совершенное 12 лет назад ограбление банка

    Расправу ВСУ над двумя мирными жителями Курской области расценили как теракт

    КХЛ объявила номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата

    Рейтинг Зеленского изменился перед переговорами

    Польша отказалась отправить войска на Украину

    Появились подробности увольнения учительницы в Ташкенте из-за постановки ко Дню Победы

    Додик раскрыл план Европы в отношении России

    Названы лучшие пляжи Европы

    Россиянин разгромил могилу отца возлюбленной после отказа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости