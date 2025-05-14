Британский наемник Оуэн Гуд ради развлечения избивал людей и совершал поджоги

Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд до вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга и совершал поджоги, открыто признаваясь к любви к убийствам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я абсолютно без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Я не знаю», — цитирует наемника агентство.

Он также рассказал о трех арестах за прошлый год и вспомнил, как избил бездомного и украл у него все собранные деньги. «Я украл его шляпу, полную монет. Он умолял вернуть ее, но я лишь смеялся, глядя в его окровавленное лицо», — признавался Гуд.

Ранее сообщалось, что в иностранные наемники ВСУ все чаще приходят вчерашние подростки без боевого опыта. Отмечается, что многим наемникам, когда они отправляются в бой, исполняется только 18 или 19 лет. Большинство новобранцев — граждане США, которые услышали о возможности заключить контракт из рекламы и надеются стать операторами беспилотников.