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08:11, 16 мая 2025Силовые структуры

Суд арестовал продававших книги с пропагандой ЛГБТ россиян

Фигурантов дела о продаже книг с пропагандой ЛГБТ отправили под домашний арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Christian Ohde / face to face

В Москве Замоскворецкий суд отправил под домашний арест россиян, обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь двух фигурнатах дела об организации деятельности экстремистской организации. Один из которых является директором по продажам "Индивидуум Принт" (российское издательство).

Дело завели после того, как 15 мая в Москве следователи изъяли более 1000 экземпляров запрещенной литературы у фигурантов дела о пропаганде движения ЛГБТ .

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