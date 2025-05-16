Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
02:01, 16 мая 2025Культура

Суд отклонил иск Егора Крида к Мизулиной

Суд оставил в силе отказ Криду во взыскании 1 млн рублей с Мизулиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Егор Крид

Егор Крид. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение суда, отказавшего российскому певцу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) в иске к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

По словам артиста, Мизулина во время прямой трансляции XII Международного форума безопасного интернета в «VK Видео» назвала его «главным скамером страны». В иске музыкант указал, чт его репутации как блогера и исполнителя был нанесен вред. Исполнитель потребовал опровергнуть это заявление.

Суд первой инстанции в иске отказал, апелляционная инстанция оставила решение в силе. В заключении судебной лингвистической экспертизы утверждалось, что у слова «скамер» нет общеупотребительных аналогов в русском языке, и оно не входит в словари русского языка.

После этого Крид обратился с жалобой в Первый кассационный суд общей юрисдикции, но и там принятые по делу решения нижестоящих судов оставили без изменения.

В декабре сообщалось, что Егор Крид обогатился на десятки миллионов рублей благодаря косметике. По данным Telegram-канала «Звездач», за три месяца было продано более 34 тысяч товаров, средняя цена которых составляет более 1194 рублей. Так, артист заработал более 41 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский назвал срок ожидания Россией украинской делегации

    Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров

    На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма

    Минобороны рассказало о подвиге прапорщика Габеева

    Суд отклонил иск Егора Крида к Мизулиной

    В России предложили вариант сотрудничества с НАТО

    Учительницу арестовали за секс с несколькими учениками

    В США рассказали о «перезагрузке» российского «Адмирала Нахимова»

    Определен оптимальный для женщин размер полового члена

    Мужчина с флагом Украины требовал убить премьера Словакии Фицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости