Суд отклонил иск Егора Крида к Мизулиной

Суд оставил в силе отказ Криду во взыскании 1 млн рублей с Мизулиной

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение суда, отказавшего российскому певцу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) в иске к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

По словам артиста, Мизулина во время прямой трансляции XII Международного форума безопасного интернета в «VK Видео» назвала его «главным скамером страны». В иске музыкант указал, чт его репутации как блогера и исполнителя был нанесен вред. Исполнитель потребовал опровергнуть это заявление.

Суд первой инстанции в иске отказал, апелляционная инстанция оставила решение в силе. В заключении судебной лингвистической экспертизы утверждалось, что у слова «скамер» нет общеупотребительных аналогов в русском языке, и оно не входит в словари русского языка.

После этого Крид обратился с жалобой в Первый кассационный суд общей юрисдикции, но и там принятые по делу решения нижестоящих судов оставили без изменения.

В декабре сообщалось, что Егор Крид обогатился на десятки миллионов рублей благодаря косметике. По данным Telegram-канала «Звездач», за три месяца было продано более 34 тысяч товаров, средняя цена которых составляет более 1194 рублей. Так, артист заработал более 41 миллиона рублей.