Торговле России с одной страной спрогнозировали «выход за потолок»

Замглавы Минэка Вольвач: Товарооборот РФ и Таджикистана может превысить $2 млрд

В обозримой перспективе ежегодный товарооборот России и Таджикистана может превысить отметку в два миллиарда долларов, эта планка не является пределом возможностей для двух стран. Такое мнение высказал заместитель главы Министерства экономического развития (Минэка) РФ Дмитрий Вольвач, его слова приводит РИА Новости.

По итогам 2024 года товарооборот России с участником СНГ вырос более чем на семь процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достиг уровня в 1,5 миллиарда долларов. Вольвач считает, что обе страны располагают необходимыми ресурсными возможностями для более активного наращивания взаимной торговли. «У нас есть мечта и желание выйти за потолок двух миллиардов долларов», — пояснил замглавы ведомства.

Он добавил, что после достижения вышеуказанной цели можно будет двигаться к планке в 2,5 миллиарда долларов. При этом последняя также не является «пределом» для России и Таджикистана. В случае решения логистических вопросов, снятия торговых и тарифных барьеров, ежегодные объемы двусторонней торговли могут стать заметно выше. «2 и 2,5 миллиарда — не предел», — резюмировал Вольвач в ходе выступления на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Помимо наращивания двусторонней торговли Россия и Таджикистан активно увеличивают долю нацвалют во взаимных расчетах. Ключевой единицей для проведения экономических операций стал рубль. По итогам 2024 года на его долю пришлось в общей сложности 96 процентов двусторонних транзакций. Кроме того, отметил президент РФ Владимир Путин, в прошлом году ряд банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка. В Минфине США ранее заявляли, что оставляют за собой право вводить вторичные санкции против третьих стран, помогающих РФ обходить действующие западные ограничения.