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17:19, 16 мая 2025Путешествия

Туристы толпой помочились на улице курорта Европы и вызвали гнев местных жителей

Ultima Hora: Туристы толпой помочились на улице Майорки и вызвали гнев местных
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

Туристы толпой помочились на улице острова Майорка в Испании и вызвали гнев местных жителей. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

Как пишет источник, туристический сезон только начался, а жители курорта уже сталкиваются с ежедневными актами вандализма. Так, один мужчина сфотографировал, как четверо туристов мочились у забора на тротуаре в районе пляжа Плайя-де-Пальма.

«Они делают все, что хотят, и вдобавок ко всему они оскорбляют нас, если мы им делаем им замечания», — возмутился испанец. Он уточнил, что все это происходило на глазах детей.

Ранее на курортах Испании всерьез задумались о том, чтобы отказаться от британских туристов. Жители Майорки, Менорки, Ибицы и Форментеры уже несколько лет устраивают массовые акции протеста против произвола гостей.

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