Туск обвинил российских хакеров в атаке на сайты польских партий перед выборами

Туск: Группа российских хакеров атаковала сайты польских партий перед выборами

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил российских хакеров в якобы атаке на сайт своей партии, а также на ресурсы коалиционных политических сил перед президентскими выборами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Всего за два дня до выборов в Польше группа российских хакеров, действующих в Telegram, атаковала интернет-сайты "Гражданской платформы". Их целью также являются сайты моих партнеров по коалиции», — написал он.

По словам Туска, атака на сайты польских партий со стороны России продолжается, а спецслужбы Польши работают над устранением проблемы.

Ранее премьер-министр Польши призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня с Украиной. Но мир ждет однозначного решения о немедленном и перемирии без всяких условий. «Украина готова. Хватит жертв!» — написал он.