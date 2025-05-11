Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 11 мая 2025Мир

Туск призвал Россию согласиться на прекращение огня

Премьер Польши Туск призвал Россию согласиться на прекращение огня
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Чтобы начать прямые мирные переговоры, Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

«В ответ на наш призыв россияне предложили мирные переговоры с 15 мая. Но мир ждет однозначного решения о немедленном и перемирии без всяких условий. Украина готова. Хватит жертв!» — написал он.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог выбрал сторону в споре о переговорах России и Украины. Он заявил, что для начала прямых переговоров между Россией и Украиной необходимо сначала прийти к прекращению огня.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение. «Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — сказал он.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забыли убрать причиндалы». Макрона и Мерца заподозрили в употреблении наркотиков. Что они попытались скрыть от камер?

    Российский поэт умер в Дании

    Макрона заподозрили в подготовке к войне

    В Кремле высказались о размещении европейских миротворцев на Украине

    Российский школьник взорвал дома петарду и остался без пальца

    Швейцария отреагировала на предложение о переговорах в Стамбуле

    Туск призвал Россию согласиться на прекращение огня

    В Афганистане запретили шахматы

    Позицию Трампа в переговорах России и Украины назвали игрой в кнут и пряник

    Ветеран Великой Отечественной войны рассмешил Путина 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости