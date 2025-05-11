Премьер Польши Туск призвал Россию согласиться на прекращение огня

Чтобы начать прямые мирные переговоры, Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

«В ответ на наш призыв россияне предложили мирные переговоры с 15 мая. Но мир ждет однозначного решения о немедленном и перемирии без всяких условий. Украина готова. Хватит жертв!» — написал он.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог выбрал сторону в споре о переговорах России и Украины. Он заявил, что для начала прямых переговоров между Россией и Украиной необходимо сначала прийти к прекращению огня.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение. «Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — сказал он.