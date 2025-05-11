Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:35, 11 мая 2025Бывший СССР

Песков высказался о предложении по переговорам с Украиной

Песков: Слова Путина подтверждают намерение найти мирное решение
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — сказал он.

Ранее Путин назвал ненужным мир с «лихорадочным рытьем окопов». Он отметил, что Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, которые позволят устранить первопричины конфликта и установить мир на перспективу.

До этого Путин подчеркнул, что решение об участии в переговорах будет принимать не только Киев, но и его кураторы. Он добавил, что российское «предложение что называется, на столе».

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии

    Олимпийская чемпионка показала кадры в мини-платье

    Додик захотел пригласить Путина в Баня-Луку

    Россиян предостерегли от любых разговоров с телефонными мошенниками

    Зеленский ответил ультиматумом на предложение России о переговорах

    Скрытые мотивы Киева в 30-дневном перемирии с Москвой объяснили

    В Офисе Зеленского отреагировали на предложение Путина начать мирные переговоры

    В Совфеде высказались о предложении России по переговорам с Киевом

    Песков высказался о предложении по переговорам с Украиной

    В Шри-Ланке автобус упал в пропасть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости