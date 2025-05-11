Песков высказался о предложении по переговорам с Украиной

Песков: Слова Путина подтверждают намерение найти мирное решение

Предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — сказал он.

Ранее Путин назвал ненужным мир с «лихорадочным рытьем окопов». Он отметил, что Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, которые позволят устранить первопричины конфликта и установить мир на перспективу.

До этого Путин подчеркнул, что решение об участии в переговорах будет принимать не только Киев, но и его кураторы. Он добавил, что российское «предложение что называется, на столе».