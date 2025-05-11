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03:08, 11 мая 2025Мир

Украину и ее кураторов призвали принять решение о переговорах

Путин: Решение по прямым переговорам должна принять Украина и ее кураторы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение Москвы о прямых переговорах с Украиной. Его слова приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что решение об участии в переговорах будет принимать не только Киев, но и его кураторы. Он добавил, что российское «предложение что называется, на столе».

«Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов», — сказал он.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».

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