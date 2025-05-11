Путин назвал ненужным мир с «лихорадочным рытьем окопов»

Путин: Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, включая Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что в украинском конфликте следует достичь долгосрочного мира. Его слова приводит РБК.

Путин отметил, что Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, которые позволят устранить первопричины конфликта и установить мир на перспективу. По словам президента, «мир с лихорадочным рытьем окопов и новых опорных пунктов» не устроит российскую сторону.

«Кому нужен такой мир?» — указал он.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».