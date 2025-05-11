Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:53, 11 мая 2025Россия

Путин назвал ненужным мир с «лихорадочным рытьем окопов»

Путин: Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, включая Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что в украинском конфликте следует достичь долгосрочного мира. Его слова приводит РБК.

Путин отметил, что Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, которые позволят устранить первопричины конфликта и установить мир на перспективу. По словам президента, «мир с лихорадочным рытьем окопов и новых опорных пунктов» не устроит российскую сторону.

«Кому нужен такой мир?» — указал он.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин выступил перед журналистами в Кремле. Он призвал Киев возобновить прямые переговоры и назвал их дату и место

    Путин назвал ненужным мир с «лихорадочным рытьем окопов»

    На Украине выразили надежду на помощь нового Папы Римского

    На создателей «Слова пацана» подали в суд из-за песен «Ласкового мая»

    Экс-глава департамента Минсельхоза использовал поддельные документы

    Западных лидеров спросили о наличии логики после выдвинутых к России требований

    Во Франции раскритиковали идею ужесточения санкций против России

    Путин высказался о победе над нацизмом

    Жертвой взрыва на российской углеобогатительной фабрике стал один человек

    Россиянам разъяснили порядок перерасчета пенсий в августе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости