Украинский дрон атаковал супругов из курского села

СК возбудил дело из-за атаки дроном ВСУ жителей села Тяжино

Следователи возбудили уголовное дело из-за атаки украинским дроном автомобиля с жителями села Тяжино Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Расследование ведется по статье 205 УК РФ («Теракт»). По данным ведомства, 5 мая украинские военнослужащие направили FPV-дрон на автомобиль, в котором находились супруги. В результате взрыва люди получили осколочные ранения, а машина была повреждена.

Следователи провели допрос пострадавших, находящихся в настоящее время в больнице.

Ранее сообщалось, что суд приговорил украинского военного Антона Фролкина к 15 годам за преступления в Курской области.