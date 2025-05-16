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21:13, 16 мая 2025Бывший СССР

В Белоруссии оценили переговоры России и Украины

Депутат Гайдукевич: Переговоры России и Украины стали положительным моментом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

Заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич в беседе с РИА Новости заявил, что факт российско-украинских переговоров в Стамбуле стал положительным моментом в деле будущего мирного урегулирования.

«Это уже положительный момент, потому что переговоры, дипломатия — это всегда хорошо», — отметил политик, говоря о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта.

Гайдукевич подчеркнул, что стороны договорились об обмене пленными в формате «тысяча на тысячу». «Это очень хорошо, что люди, россияне, вернутся домой. Это прекрасно», — отметил депутат.

Переговоры представителей двух стран начались 16 мая в 13:35 по московскому времени и длились более часа. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

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