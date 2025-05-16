В деле о расправе над экс-мэром Самары появились новые фигуранты

СК предъявил обвинение новым фигурантам дела об убийстве экс-мэра Самары Тархова

Следователи назвали имена новых фигурантов в деле о расправе над экс-мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Это 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели и ее 25-летний племянник Дмитрий Метревели. Им предъявлено заочное обвинение по части 5 статьи 33, части 2 статьи 105 УК РФ («Пособничество в убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору»). Сейчас они проживают за границей. Их объявили в международный розыск. По ходатайству следователя Дмитрий Метревели заочно арестован.

По данным следствия, Светлана Метревели, будучи за пределами России, помогала советами и указаниями в расправе над экс-мэром и его женой, а ее племянник непосредственно участвовал в преступлении вместе с внучкой пострадавших. Вместе с главной обвиняемой они отравили Тарховых, заморозили их тела азотом, расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Кроме того, стало известно заключение психолого-психиатрической экспертизы внучки экс-мэра. Она признана вменяемой.

Ранее сообщалось, что Самарский областной суд оставил под стражей внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемую в расправе над ними.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Женщина дала признательные показания.