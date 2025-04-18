Внучку бывшего мэра Самары оставили под стражей

Суд оставил в СИЗО внучку экс-мэра Самары по делу об убийстве родственников

Самарский областной суд оставил под стражей внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемую в расправе над ними. Об этом сообщает РИА Новости.

Тархова будет находиться в СИЗО до 2 июня. Апелляционную жалобу адвоката суд оставил без удовлетворения. «Я активно сотрудничаю, и все, что возможно от меня, я следствию предоставляю и буду предоставлять», — заявила женщина на заседании.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Женщина уже дала признательные показания.