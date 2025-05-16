В Европарламенте назвали нереалистичными позиции Зеленского для переговоров

Депутат ЕП Мариани: Позиции Зеленского на переговорах не очень реалистичны

Позиции Владимира Зеленского для переговоров в отношении украинского урегулирования не очень реалистичны. Об этом заявил РИА Новости депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

«Я не уверен, что Европарламент действительно хочет мира. Он поддерживает Зеленского во всех его проявлениях», — сказал депутат, призвав стороны стать реалистами.

Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал 30-дневное безусловное прекращение огня главным вопросом переговоров. Однако он признал, что не уверен в том, что на это будет настроена российская делегация.

При этом политик выдвинул 30-дневное перемирие в качестве условия для переговоров по непосредственному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, вдавшись в детали и начав спорить о них, можно потратить годы на мирный процесс.

Зеленский также предположил, что прекращение огня может быть достигнуто в случае личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона идет по правильному пути, когда заявляет о готовности к прямым переговорам.