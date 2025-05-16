Военные, разведчики и только один дипломат. Кого Зеленский отправил на переговоры в Стамбул и какие задачи им поставили?

Депутат Рады Дмитрук заподозрил участника делегации Украины Поклада в расправах

Вечером 15 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для начала переговоров с Россией в Стамбуле 16 мая. Главой делегации был назначен министр обороны Украины Рустем Умеров, а большинство членов делегации составили представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спецслужб страны. Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса главы государства.

Как заявил «Ленте.ру» профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, задачами украинской делегации в Стамбуле являются затягивание времени и попытка продемонстрировать сохраняющийся потенциал ВСУ. По мнению политолога, Киев рассчитывает обмануть российскую делегацию попыткой добиться прекращения огня.

Цель перед ней поставлена лишь одна: любой ценой добиться перемирия на максимально долгий срок, поскольку только таким способом Украина может остановить движение Вооруженных сил России в зоне СВО и неизбежный разгром ВСУ Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Большинство делегации Украины составили военные и сотрудники спецслужб

Согласно указу Зеленского, в состав делегации вошли:

Рустем Умеров, министр обороны Украины, глава делегации;

Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Александр Поклад, заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ);

Олег Луговской, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;

Алексей Шевченко, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Украины;

Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба командования Воздушных сил Украины;

Александр Дьяков, заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Украины;

Алексей Маловацкий, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Георгий Кузьмичев, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ;

Александр Бевз, советник руководителя офиса президента Украины.

Одним из двух гражданских лиц в составе делегации стал внештатный советник главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака Александр Бевз. С марта 2023 года он является помощником главы ОП по вопросам международных коммуникаций, реализации «формулы мира» Владимира Зеленского и гарантий безопасности Украины. Бевз также принимал участие в организации «саммита мира» в Швейцарии в июне 2024 года.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В мае 2024 года вошедший в число переговорщиков замглавы ГУР Вадим Скибицкий признал в интервью The Economist победу Украины на поле боя невозможной. Он также заявил, что существенные переговоры между Москвой и Киевом должны начаться в лучшем случае во второй половине 2025 года.

Как подчеркивает Станислав Ткаченко, формирование переговорных делегаций из военных и представителей специальных служб оправдано, если обсуждаются вопросы перемирия или окончательного урегулирования военного конфликта. При этом эксперт отметил приоритет политических вопросов для России: нейтрального статуса Украины и прав русскоязычного населения страны.

В МИД России нет никаких иллюзий относительно того, что Киев на нынешнем этапе конфликта планирует серьезно обсуждать эти темы Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Украина назвала целью переговоров достижение прекращения огня

Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал 30-дневное безусловное прекращение огня главным вопросом переговоров. Однако он признал, что не уверен в том, что на это будет настроена российская делегация.

При этом политик выдвинул 30-дневное перемирие в качестве условия для переговоров по непосредственному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, вдавшись в детали и начав спорить о них, можно потратить годы на мирный процесс.

Зеленский также предположил достижение прекращения огня в случае личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона идет по правильному пути, когда заявляет о готовности к прямым переговорам.

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Представитель МИД Украины угрожал ударами по Крымскому мосту

Единственным профессиональным дипломатом в составе украинской делегации стал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. С 2020 по 2024 год он занимал должность постоянного представителя Украины в ООН, до этого дипломат также был директором департамента международных организаций МИД Украины и работал в департаменте стран Америки и Западной Европы.

Сергей Кислица Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

В мае 2024 года постпред Украины при ООН намекнул в соцсетях на готовящееся нападение на Крымский мост. Дипломат выложил пустую картинку с подписью «Керченские мосты».

В 2022 году Кислица обозвал заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского после его замечания о требованиях Украины расследовать якобы применение иранских беспилотников ВС России. Украинский постпред в социальных сетях назвал логику России «дебильной», а самого Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которых видела ООН».

Всякое его выступление, особенно в рамках споров с представляющими Россию в Совете Безопасности ООН Василием Небензей и Дмитрием Полянским, превращалось в пропагандистские шоу Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

В Раде заподозрили одного из переговорщиков в расправе над членом делегации 2022 года

Депутат Рады Артем Дмитрук заподозрил представителя делегации Украины заместителя председателя СБУ Александра Поклада в расправе над участником первых переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной финансистом Денисом Киреевым. По словам политика, за расправу над самим Дмитруком Поклад обещал порядка 250 тысяч долларов.

5 марта 2022 года депутат Рады Александр Дубинский рассказал о ликвидации банкира сотрудниками спецслужб. Киреев входил в состав украинской делегации в рамках первого раунда переговоров с Россией на территории Белоруссии, мотивы его включения в состав не объяснялись Киевом.

В январе 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал расправу над Киреевым и назвал ее ошибкой СБУ. По его словам, спецслужба приняла решение якобы из-за неразберихи между силовыми структурами в первые дни специальной военной операции.

Чем отличаются подходы Москвы и Киева к переговорам?

Станислав Ткаченко отметил, что на переговорах с Россией в феврале-апреле 2022 года Украина действовала с чистого листа, пытаясь добиться остановки боевых действий и снятия угрозы Киеву. По его мнению, в настоящий момент Киев рассчитывает выиграть несколько месяцев и пытается не соглашаться с российскими требованиями.

Политолог также подчеркнул разницу в потенциале России и Украины и указал на способность Москвы отстаивать интересы в рамках переговоров. Он отметил, что в состав российской делегации входят представители администрации президента России, заместители министров обороны и иностранных дел. Эксперт добавил, что украинская делегация представляет страну с ослабленным военным и финансовым потенциалом.