Вечером 15 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для начала переговоров с Россией в Стамбуле 16 мая. Главой делегации был назначен министр обороны Украины Рустем Умеров, а большинство членов делегации составили представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спецслужб страны. Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса главы государства.
Как заявил «Ленте.ру» профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, задачами украинской делегации в Стамбуле являются затягивание времени и попытка продемонстрировать сохраняющийся потенциал ВСУ. По мнению политолога, Киев рассчитывает обмануть российскую делегацию попыткой добиться прекращения огня.
Цель перед ней поставлена лишь одна: любой ценой добиться перемирия на максимально долгий срок, поскольку только таким способом Украина может остановить движение Вооруженных сил России в зоне СВО и неизбежный разгром ВСУ
Большинство делегации Украины составили военные и сотрудники спецслужб
Согласно указу Зеленского, в состав делегации вошли:
- Рустем Умеров, министр обороны Украины, глава делегации;
- Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Александр Поклад, заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ);
- Олег Луговской, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
- Алексей Шевченко, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
- Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Украины;
- Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба командования Воздушных сил Украины;
- Александр Дьяков, заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Украины;
- Алексей Маловацкий, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;
- Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
- Георгий Кузьмичев, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ;
- Александр Бевз, советник руководителя офиса президента Украины.
Одним из двух гражданских лиц в составе делегации стал внештатный советник главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака Александр Бевз. С марта 2023 года он является помощником главы ОП по вопросам международных коммуникаций, реализации «формулы мира» Владимира Зеленского и гарантий безопасности Украины. Бевз также принимал участие в организации «саммита мира» в Швейцарии в июне 2024 года.
В мае 2024 года вошедший в число переговорщиков замглавы ГУР Вадим Скибицкий признал в интервью The Economist победу Украины на поле боя невозможной. Он также заявил, что существенные переговоры между Москвой и Киевом должны начаться в лучшем случае во второй половине 2025 года.
Как подчеркивает Станислав Ткаченко, формирование переговорных делегаций из военных и представителей специальных служб оправдано, если обсуждаются вопросы перемирия или окончательного урегулирования военного конфликта. При этом эксперт отметил приоритет политических вопросов для России: нейтрального статуса Украины и прав русскоязычного населения страны.
В МИД России нет никаких иллюзий относительно того, что Киев на нынешнем этапе конфликта планирует серьезно обсуждать эти темы
Украина назвала целью переговоров достижение прекращения огня
Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал 30-дневное безусловное прекращение огня главным вопросом переговоров. Однако он признал, что не уверен в том, что на это будет настроена российская делегация.
При этом политик выдвинул 30-дневное перемирие в качестве условия для переговоров по непосредственному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, вдавшись в детали и начав спорить о них, можно потратить годы на мирный процесс.
Зеленский также предположил достижение прекращения огня в случае личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона идет по правильному пути, когда заявляет о готовности к прямым переговорам.
Представитель МИД Украины угрожал ударами по Крымскому мосту
Единственным профессиональным дипломатом в составе украинской делегации стал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. С 2020 по 2024 год он занимал должность постоянного представителя Украины в ООН, до этого дипломат также был директором департамента международных организаций МИД Украины и работал в департаменте стран Америки и Западной Европы.
В мае 2024 года постпред Украины при ООН намекнул в соцсетях на готовящееся нападение на Крымский мост. Дипломат выложил пустую картинку с подписью «Керченские мосты».
В 2022 году Кислица обозвал заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского после его замечания о требованиях Украины расследовать якобы применение иранских беспилотников ВС России. Украинский постпред в социальных сетях назвал логику России «дебильной», а самого Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которых видела ООН».
Всякое его выступление, особенно в рамках споров с представляющими Россию в Совете Безопасности ООН Василием Небензей и Дмитрием Полянским, превращалось в пропагандистские шоу
В Раде заподозрили одного из переговорщиков в расправе над членом делегации 2022 года
Депутат Рады Артем Дмитрук заподозрил представителя делегации Украины заместителя председателя СБУ Александра Поклада в расправе над участником первых переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной финансистом Денисом Киреевым. По словам политика, за расправу над самим Дмитруком Поклад обещал порядка 250 тысяч долларов.
5 марта 2022 года депутат Рады Александр Дубинский рассказал о ликвидации банкира сотрудниками спецслужб. Киреев входил в состав украинской делегации в рамках первого раунда переговоров с Россией на территории Белоруссии, мотивы его включения в состав не объяснялись Киевом.
В январе 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал расправу над Киреевым и назвал ее ошибкой СБУ. По его словам, спецслужба приняла решение якобы из-за неразберихи между силовыми структурами в первые дни специальной военной операции.
Чем отличаются подходы Москвы и Киева к переговорам?
Станислав Ткаченко отметил, что на переговорах с Россией в феврале-апреле 2022 года Украина действовала с чистого листа, пытаясь добиться остановки боевых действий и снятия угрозы Киеву. По его мнению, в настоящий момент Киев рассчитывает выиграть несколько месяцев и пытается не соглашаться с российскими требованиями.
Политолог также подчеркнул разницу в потенциале России и Украины и указал на способность Москвы отстаивать интересы в рамках переговоров. Он отметил, что в состав российской делегации входят представители администрации президента России, заместители министров обороны и иностранных дел. Эксперт добавил, что украинская делегация представляет страну с ослабленным военным и финансовым потенциалом.
У этих переговоров будет трудное начало и не простая дальнейшая судьба. (...) Пауза до следующего раунда переговоров может затянуться на несколько месяцев