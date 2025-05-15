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23:52, 15 мая 2025Бывший СССР

В украинской делегации оказался заподозренный в расправе над переговорщиком генерал СБУ

В делегацию Украины вошел заподозренный в убийстве переговорщика генерал Поклад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

В украинскую делегацию вошел заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, который ранее был заподозрен в расправе над участником первых переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной финансистом Денисом Киреевым.

Киреев участвовал в переговорах в Белоруссии в 2022 году. Они проводились 28 февраля в Гомеле, а также 3 и 7 марта в Бресте.

В январе 2023 издание WSJ со ссылкой на источник сообщало, что агенты СБУ в начале марта 2022 года застрелили Киреева, которого подозревали в предательстве. Его тело было обнаружено на тротуаре в центре Киева. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «защиту государственного суверенитета». Спустя полгода после убийства Киреева Поклад был повышен с начальника департамента контрразведки СБУ до зампредседателя ведомства.

В марте 2025 года депутат Верховной Рады Александр Дубинский опубликовал скриншоты документов, в которых якобы содержатся материалы из дела СБУ. Из них следует, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может быть причастен к торговле оружием, а гибель бывшего главы МВД Украины Дениса Монастырского носила «заказной» характер.

Также в переписке отмечалось, что в противовес «всплыл» банкир и Киреев, «которого замочил департамент контрразведки СБУ Александра Поклада».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.

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