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16:50, 20 октября 2022Мир

Постпред Украины в ООН обозвал российского дипломата и получил ответ

Постпред Украины в ООН Кислица обозвал российского дипломата и получил ответ от Полянского

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обозвал заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, после чего получил от него ответ, передает РИА Новости.

Как отметил Полянский, Украине осталось немного «до дна».

Ранее Украина обратилась в Секретариат ООН, чтобы тот направил миссию в страну. Эта миссия должна была бы установить якобы использование Россией иранских беспилотников. На что последовало заявление постпреда Полянского, который сообщил, что Россия пересмотрит свои отношения с Секретариатом ООН, если он выполнит просьбу Киева.

Вскоре после этого украинский постпред Кислица решил выразить свое мнение в социальных сетях. Он назвал логику России «дебильной», а дипломата Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которых видела ООН».

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В ответ на это российский постпред написал в своем Telegram-канале, что Киев печется о международном имидже своей страны и поэтому позволяет своим дипломатам так себя вести.

«Так что продолжайте в том же духе, господин Кислица, до дна осталось еще немного», — резюмировал Полянский.

Полянский также сказал, что дипломаты не должны переходить на личности. Поэтому Кислица, по словам российского постпреда, «пытаясь напасть на нас и навредить нам, только унижает себя и свою страну, иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас — в тупике».

«Яка страна — така и "дипломатия"», — подытожил Полянский.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского. В августе Врублевский призвал убивать русских. Он объяснил, что таким образом можно помочь следующим поколениям украинцев.

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