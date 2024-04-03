Представитель ГУР Украины Скибицкий заявил о невозможности победы ВСУ в бою

Победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя в настоящее время невозможна. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) республики Вадим Скибицкий, сообщает издание The Guardian.

По его словам, Россия на данный момент имеет военное превосходство. В то же время у Украины наблюдается серьезная нехватка артиллерийских снарядов и истребителей.

В связи с этим, уточнил Скибицкий, Киев атакует объекты инфраструктуры, находящиеся на территории России глубоко за линией фронта. Он добавил, что это делается в соответствии со «стандартной процедурой НАТО, известной как "центр тяжести"», когда для достижения результатов уничтожаются наиболее важные цели.

Ранее на Украине сообщили, что атаки дронов ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в России согласовывались с Западом. По словам источника CNN, близкого к программе беспилотников страны, БПЛА выполняли полеты без связи со спутниками, благодаря искусственному интеллекту.