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13:52, 16 мая 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об угрозе ограничения цен на российскую нефть

Депутат Кирьянов: В снижении цены на российскую нефть ЕС нет ничего критического
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В снижении предельной цены на российскую нефть, которую может ввести Евросоюз (ЕС), нет ничего критического, и Россия будет развивать альтернативные пути доставки углеводородов, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Вносить коррективы в бюджет из-за этого нет необходимости, считает депутат.

«Для нас ограничения по стоимости нефти формально, конечно, важны, и мы всегда будем в правовом плане бороться с такими ограничениями, но жизнь не стоит на месте, и, соответственно, наши углеводороды востребованы в мире, поэтому естественно, что будет развиваться наше сотрудничество со странами, которые не принадлежат к коллективному Западу. Будет развиваться альтернативная система доставки углеводородов», — сказал Кирьянов.

По его мнению, в возможном снижении цены на российскую нефть нет ничего критического, и вносить серьезные коррективны в бюджетный процесс не нужно.

Он добавил, что все санкционные идеи, которые приходят сегодня в голову руководству ЕС, морально устарели: не отвечают тем политическим задачам, которые стоят перед мировыми лидерами, и экономическим задачам в рамках обеспечения мирового экономического развития.

«Всегда существуют альтернативы, и сегодня мы видим безуспешные попытки Европы отказаться от российских углеводородов и, конечно, это то, что должно уже сейчас очень сильно разочаровывать европейских избирателей», — уточнил депутат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках следующего пакета санкций против России может быть снижена предельная цена на российскую нефть.

Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, возглавляемая руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майклом Макфолом, представляла набор санкционных предложений, направленных на увеличение экономического давления на Россию. Эксперты международной санкционной группы отмечают, что Европа должна взять на себя лидерство в вопросе усиления санкций. Среди основных предложений, содержащихся в плане, — ограничение энергетических доходов России путем снижения потолка цен на российскую нефть и запрет на импорт сжиженного природного газа из «Ямал СПГ».

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