В Крыму перекрыли проезд между двумя городами

Движение автомобилей между Симферополем и Алуштой временно ограничили

В Крыму временно перекрыли проезд автомобильного транспорта между Симферополем и Алуштой. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По информации ведомства, движение автомобилей ограничили на участке от села Лозовское Симферопольского района до города Алушты. Чтобы беспрепятственно доехать до населенных пунктов Южного берега Крыма, водителям рекомендуют двигаться по трассе «Таврида» до Севастополя, а затем в направлении Ялты. К сообщению также прикрепили схему объезда перекрытого участка. Сколько продлятся соответствующие ограничения, в Минтрансе Крыма не уточнили.

В данный момент на перекрытом участке автодороги Симферополь — Алушта ведется строительство юго-восточного обхода Симферополя. Первый этап уже окончен, вскоре будут завершены работы и второго этапа.

Ранее в ГК «Автодор» сообщили, что проезд по трассе А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь) станет платным.