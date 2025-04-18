Раскрыта стоимость проезда по трассе А-289 из Краснодара в Крым

Автодор: Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля

Трасса А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь) станет платной с 22 апреля 2025 года. Стоимость проезда раскрыли в пресс-службе ГК «Автодор», под управление которой перешла трасса.

«С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме», — уточнили в госкомпании.

На трассе внедрили безбарьерную систему оплаты «Свободный поток». Цена за проезд по разным участкам для легковых авто и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.

Также в компании уточнили альтернативные маршруты из Краснодара в Крым для водителей: это федеральная трасса А-146 «Краснодар — Верхнебаканский», а также автодорога, проходящая через станицу Новомышастовскую и Темрюк.

22 декабря 2024 года президент России Владимир Путин открыл трассу А-290 с выходом к Крымскому мосту. В состав дороги протяженностью почти 120 километров вошли десять новых транспортных развязок, 15 путепроводов и 33 моста.