Раскрыта стоимость проезда по трассе А-289 из Краснодара в Крым

Трасса А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь) станет платной с 22 апреля 2025 года. Стоимость проезда раскрыли в пресс-службе ГК «Автодор», под управление которой перешла трасса.
«С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме», — уточнили в госкомпании.
На трассе внедрили безбарьерную систему оплаты «Свободный поток». Цена за проезд по разным участкам для легковых авто и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.
Также в компании уточнили альтернативные маршруты из Краснодара в Крым для водителей: это федеральная трасса А-146 «Краснодар — Верхнебаканский», а также автодорога, проходящая через станицу Новомышастовскую и Темрюк.
22 декабря 2024 года президент России Владимир Путин открыл трассу А-290 с выходом к Крымскому мосту. В состав дороги протяженностью почти 120 километров вошли десять новых транспортных развязок, 15 путепроводов и 33 моста.