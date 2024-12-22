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14:40, 22 декабря 2024Среда обитания

Путин открыл новую автодорогу с выходом к Крыму

Путин открыл новую автотрассу с выходом к Крымскому мосту
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин открыл новую автодорогу с выходом к Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости. Трасса А-290 позволит сократить время пути до Крыма, ее конечной точкой указан город Керчь.

Новая транспортная магистраль позволяет перемещаться по ней со скоростью 90 километров в час, движение по ней ускорено за счет регулирования движения без светофоров.

Протяженность новой дороги составила почти 120 километров. В ее состав входят десять новых транспортных развязок, 15 путепроводов и 33 моста.

Ранее Путин заявил о необходимости наращивать авиасообщение между регионами. В этой связи он сообщил о запланированной модернизации 75 российских аэропортов.

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