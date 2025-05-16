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11:31, 16 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского раскрыли тему переговоров с США

Ермак: На переговорах с США важным вопросом была встреча Зеленского и Путина
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Одной из тем переговоров делегаций Украины и США в Стамбуле была встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что дипломаты координировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле.

«Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне», — сообщил Ермак.

Ранее Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле. Делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров, также в переговорах будут участвовать первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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