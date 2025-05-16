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13:19, 16 мая 2025Экономика

В России начали обсуждать непрерывные майские праздники

Котяков пообещал ознакомиться с предложением о непрерывных выходных с 1 по 9 мая
Дмитрий Воронин

Фото: Госдума / Globallookpress.com

В России начали обсуждение идеи о том, чтобы сделать выходными дни с 1 по 9 мая в календаре на 2026 год. На озвученную депутатом Госдумы Игорем Антропенко инициативу отреагировал глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

Министр пообещал журналистам, что ознакомится с указанным предложением.

Ранее Антропенко заявил, что в его адрес регулярно поступают обращения граждан о необходимости непрерывности периода майских праздничных и выходных дней. По словам парламентария рабочие дни между первыми и вторыми майскими, не дают гражданам возможности полноценно отдохнуть, а когда некоторые отпрашиваются на этот период, такое только нервирует работодателей.

Согласно проекту производственного календаря на 2026 год, выходными планируется сделать пять дней с 1 по 5 мая и три — с 9 по 11 мая.

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