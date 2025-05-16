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11:49, 16 мая 2025Россия

В России одобрили заверение завещаний бойцов СВО у командиров части

В Госдуме одобрили заверение завещаний бойцов СВО у командиров части
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению заверение завещаний бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине у командиров части, передает ТАСС.

Речь идет о поправке, согласно которой информация о совершенных нотариальных действиях должна будет направляться напрямую в единую информационную систему нотариата.

Право на заверение завещаний бойцов также получат командиры частей и формирований, участвующих в проведении контртеррористических операций на приграничных территориях, прилегающих к зоне проведения СВО и участвующих в пресечении вооруженной провокации на российской госгранице.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова увидела пользу устной формы завещания для участников СВО. Она подчеркнула, что такая практика предусмотрена в законодательстве некоторых стран.

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