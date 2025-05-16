В России одобрили заверение завещаний бойцов СВО у командиров части

В Госдуме одобрили заверение завещаний бойцов СВО у командиров части

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению заверение завещаний бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине у командиров части, передает ТАСС.

Речь идет о поправке, согласно которой информация о совершенных нотариальных действиях должна будет направляться напрямую в единую информационную систему нотариата.

Право на заверение завещаний бойцов также получат командиры частей и формирований, участвующих в проведении контртеррористических операций на приграничных территориях, прилегающих к зоне проведения СВО и участвующих в пресечении вооруженной провокации на российской госгранице.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова увидела пользу устной формы завещания для участников СВО. Она подчеркнула, что такая практика предусмотрена в законодательстве некоторых стран.