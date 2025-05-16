Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:01, 16 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России предложили вариант сотрудничества с НАТО

Депутат Чепа предложил подготовить проект о закрытии НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия могла бы сотрудничать с НАТО в вопросе подготовки проекта закрытия организации, предложил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на сообщения о возможном восстановлении работы Совета Россия — НАТО.

«В вопросе контактов с НАТО нам интереснее всего решение проблем, которые привели к началу текущего конфликта. Это и движение альянса на Восток, и его враждебность в отношении нашей страны. Необходимо также окончательно решить вопрос по членству Украины в организации, исключить возможность ее вступления», — сказал Чепа.

Говоря о возможности восстановления Совета Россия — НАТО, политик заметил, что Москва открыта к взаимодействию и сотрудичеству с любыми организациями, если цель этого — сохранение мира и безопасности в мире.

«Но самым хорошим вариантом сотрудничества России и НАТО была бы совместная подготовка проекта по закрытию этой организации. Это позволило бы сэкономить деньги, которые можно направить голодающим, на решение проблем экологии. И это точно обеспечило бы большую безопасность», — уверен депутат.

Ранее сообщалось, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине возобновлением работы Совета Россия — НАТО. Предполагается, что могут быть возобновлены переговоры по безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский назвал срок ожидания Россией украинской делегации

    Суд отклонил иск Егора Крида к Мизулиной

    В России предложили вариант сотрудничества с НАТО

    Учительницу арестовали за секс с несколькими учениками

    В США рассказали о «перезагрузке» российского «Адмирала Нахимова»

    Определен оптимальный для женщин размер полового члена

    Мужчина с флагом Украины требовал убить премьера Словакии Фицо

    Трампа встретили в Абу-Даби «танцем волос»

    В ГД предложили пересмотреть механизм возобновления отопления при заморозках

    Премьер Малайзии испугался неприятностей с женой после загадки Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости