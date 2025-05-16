В России возмутились словами бывшего спикера Минобороны Армении о нацистской Германии

Копыркин: Заявление Ованнисяна о нацистской Германии является кощунством

Заявление о нацистской Германии бывшего спикера Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, возглавляющего командно-штабной институт имени маршала Ованеса Баграмяна при Военной академии Министерства обороны Армении, является кощунством. Об этом сообщил посол России в Ереване Сергей Копыркин в открытом письме к министру обороны республики Сурену Папикяну, передает ТАСС.

Ранее Ованнисян заявил, что Армения извлекла бы пользу из победы нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Он выразил мнение, что якобы в случае захвата Турции Берлин создал бы великую Армению.

«На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армении Арцруна Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии», — отметил российский дипломат.

Ранее в Великобритании возмутились словами президента США Дональда Трампа о Второй мировой войне. Бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй подчеркнул, что вклад Соединенных Штатов в разгром Гитлера был незначительным по сравнению с СССР.