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06:22, 9 мая 2025Мир

В Британии возмутились словами Трампа о Второй мировой войне

Политик Галлоуэй призвал Трампа воздержаться от переписывания истории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп неверно оценивает вклад своей страны в победу во Второй мировой войне. Об этом заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй на своем YouTube-канале.

«Их вклад в разгром Гитлера был ценным, доблестным и благородным, но незначительным по сравнению с вкладом, внесенным Красной Армией тогдашнего СССР», — подчеркнул он.

Галлоуэй призвал американского лидера не пытаться переписать историю, отметив, что если бы не советские солдаты, то он и многие другие люди находились бы в концентрационном лагере или были бы сожжены. «Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне.

Также он провозгласил 11 ноября и 8 мая днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

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