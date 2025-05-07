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21:01, 7 мая 2025Мир

Трамп признал вклад России в победу над фашизмом

Трамп: Россия была определенно крупным фактором в победе над фашизмом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия была крупным фактором в победе над фашизмом, но войну выиграли США. Его слова приводит РИА Новости.

«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты были «доминирующей силой» во Второй мировой войне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война якобы не была бы выиграна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что Дональд Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне.

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