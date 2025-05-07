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19:31, 7 мая 2025Мир

Трамп высказался о вкладе США в победу во Второй мировой войне

Трамп: Без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна. Соответствующе заявление содержится в прокламации, опубликованной на сайте Белого дома.

«Без жертв наших американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», — говорится в тексте.

Американский лидер напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. По его словам, за четыре года более 250 тысяч американцев отдали свои жизни в борьбе с нацистским режимом.

Ранее Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.

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