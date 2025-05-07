Трамп высказался о вкладе США в победу во Второй мировой войне

Трамп: Без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна

Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна. Соответствующе заявление содержится в прокламации, опубликованной на сайте Белого дома.

«Без жертв наших американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», — говорится в тексте.

Американский лидер напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. По его словам, за четыре года более 250 тысяч американцев отдали свои жизни в борьбе с нацистским режимом.

Ранее Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.