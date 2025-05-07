Трамп высказался о вкладе США в победу во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна. Соответствующе заявление содержится в прокламации, опубликованной на сайте Белого дома.
«Без жертв наших американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», — говорится в тексте.
Американский лидер напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. По его словам, за четыре года более 250 тысяч американцев отдали свои жизни в борьбе с нацистским режимом.
Ранее Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.