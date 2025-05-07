Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Белый дом: Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Об этом говорится в прокламации, опубликованной на сайте Белого дома.

«Я, Дональд Джон Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, в силу полномочий, предоставленных мне конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 8 мая 2025 года днем ​​празднования Дня Победы во Второй мировой войне», — указано в заявлении американского лидера.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях заявил, что намерен провозгласить 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой войне.

Глава Белого дома добавил, что союзники Вашингтона празднуют День Победы 8 мая, хотя Соединенные Штаты, по его словам, сделали для победы больше, чем любая другая страна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент США Дональд Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне.