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09:43, 7 мая 2025Мир

Захарова удивилась словам Трампа про Вторую мировую войну

Захарова: Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент США Дональд Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне, однако непонятно, почему он это делает. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление словами главы Белого дома, передает РИА Новости.

«Меня не отпускала эта мысль: почему Трамп так говорит о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, конечно, что он такой человек, и поэтому такой политик и бизнесмен. Он всегда таким был, все преувеличивал, ко всему относился с гипертрофированной эмоцией», — задалась вопросом дипломат.

Захарова также указала на то, что США в настоящее время находятся «в глубочайшем кризисе» не только с экономической и политической точки зрения, «но и с нравственной».

2 мая Трамп говорил, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне. По мнению американского лидера, американцы также выиграли Первую мировую войну, и в связи с этим глава Белого дома объявил государственными праздниками 8 мая и 11 ноября.

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