В России задержали группу мошенников за поставку некачественных рубашек силовикам

В Москве задержали группу мошенников за поставки бракованных рубашек в МВД и СК

В Москве задержали группу мошенников за поставки бракованных рубашек в МВД и СК. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным издания, сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) России задержали группу предполагаемых мошенников, которые, используя свои связи, организовали поставку в МВД некачественных рубашек белого и серо-голубого цветов. Сумма договора составила более 564 миллионов рублей. Вместе с ними были арестованы еще три сотрудника полиции.

Главным исполнителем мошенничества стал бывший генеральный директор ООО БМФ Борис Ляшук, его фирма поставляла форму не только полиции, но и в СК. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы и штрафу в размере миллиона рублей.

В рамках очередного дела, которое выделили из первоначального, были задержаны новые фигуранты. Ими оказались бенефициар ООО БМФ и других компаний Юрий Волков, которого следователи считают организатором аферы, а также другие предприниматели и Юрий Турло, Юрий Крип и Юрий Дайнега, работавшие в департаменте материально-технического и медицинского обеспечения МВД. Действуя группой, они путем обмана совершили хищение денег в размере не менее 564 миллионов рублей.

В рамках договора предприниматели организовали изготовление рубашек с коротким и длинным рукавами, которые получило 41 региональное подразделение материально-технического обеспечения министерства. Но после того, как обмундирование начали использовать полицейские, его качество оказалось очень низким.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиян за мошенничество при выполнении гособоронзаказа.