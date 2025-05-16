В России заявили о снижении числа новых случаев ВИЧ

Роспотребнадзор заявил о снижении числа новых случаев ВИЧ

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции стабилизировалась в России в последние годы, говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за последние 10 лет охват тестированием на ВИЧ вырос за 10 лет на 83,6 процента. При этом эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась: в 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9 процента ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4 процента ниже среднемноголетнего показателя за 2012–2023 года.

В декабре прошлого года сообщалось, что в России с диагностированной ВИЧ-инфекцией живут 1,2 миллиона человек. Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский отметил, что наибольшее количество новых случаев инфицирования было зафиксировано в 2016 году, в течение которого списки пополнили более 90 тысяч пациентов.