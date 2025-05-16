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15:22, 16 мая 2025Экономика

В российском правительстве захотели поддержать строительную отрасль

Хуснуллин: Для поддержки рынка жилья подготовили финансовые и налоговые меры
Мария Черкасова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В правительстве России решили поддержать строительную отрасль. По итогам расширенного заседания президиума Госсовета там для поддержки рынка жилья подготовили ряд мер, в том числе финансовые и налоговые. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Эти меры будут озвучены в самое ближайшее время, заверил он. Там образом высокая ключевая ставка будет перенесена отраслью с минимальными потерями.

Ранее крупнейшие банки РФ, Сбер и ВТБ, отменили комиссию застройщиков по льготным программам ипотеки. По словам гендиректора Optima Development Давида Худояна, на этом фоне финансовые организации могут ужесточить требования к ипотечным заемщикам. Например, есть вероятность, что кредиты будут выдавать лишь клиентам с очень высокими официальными доходами или тем, кто согласен передать первоначальный взнос размером в половину от суммы покупки и более.

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