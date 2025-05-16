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15:05, 16 мая 2025Моя страна

В российском регионе спрятали капсулы с письмами

Капсулу с письмами ветеранов заложили в Ярославской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Капсулу с письмами ветеранов Великой Отечественной войны заложили в Ярославской области в рамках проекта «Память великих побед». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал автор проекта Евгений Семилетов, в ближайшее время капсулы заложат и в других регионах России. 7 мая капсулу передали в музей истории города Ярославля. В ней находятся письма и наставления ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Как рассказал Семилетов, проект планируется масштабировать и распространить за рубежом.

Ранее сообщалось, что юбилейный велопарад в честь ветерана Великой Отечественной войны и велосипедиста Юрия Филимонова пройдет в Астрахани. Традиционное мероприятие состоится 17 мая. Стартовать участники будут с площади Ленина, дистанция составит 3,7 километра.

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