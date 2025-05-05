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14:09, 5 мая 2025Моя страна

Юбилейный парад в честь легендарного велосипедиста пройдет в Астрахани

Велопарад в честь ветерана войны Юрия Филимонова пройдет в Астрахани
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Юбилейный велопарад в честь ветерана Великой Отечественной войны и велосипедиста Юрия Филимонова пройдет в Астрахани. Об этом сообщил «Интерфакс».

Юрий Филимонов — легенда отечественного велоспорта, спортивный врач и кандидат медицинских наук. Он много лет руководил Астраханской организацией велоспорта и организовал десятки масштабных пробегов по стране и миру.

Традиционный парад в память о Филимонове состоится 17 мая и пройдет в 15-й раз. Старт состоится на площади Ленина в центре города, дистанция составит 3,7 километра.

Уточняется, что участвовать в спортивном мероприятии могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Для велосипедистов организуют фудкорты, челленджи и выступление кавер-группы.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров. Там смогут кататься новички и опытные райдеры.

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